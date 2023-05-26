Из российских онлайн-кинотеатров удалят мультфильмы Хаяо Миядзаки

ТАСС: мультфильмы Хаяо Миядзаки будут удалены из российских онлайн-кинотеатров 1 июня

Работы японского мультипликатора Хаяо Миядзаки будут удалены из российских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника в отрасли, мультфильмы студии «Гибли» станут недоступны с 1 июня, поскольку права на контент у дистрибьютера истекают, продлить их не удалось.

Миядзаки основал анимационную студию «Гибли» в 1985 году. Аниматор прославился на весь мир после выхода в 2002 году полнометражного мультфильма «Унесенные призраками», который получил премию «Оскар» и стал самым прибыльным проектом в истории японского кино. В своих картинах Миядзаки затрагивает проблемы гуманизма и взаимоотношений человека с природой.

В январе стало известно об удалении из онлайн-кинотеатров франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».