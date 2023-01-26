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22:14, 26 января 2023Культура

Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере

Фильмы о Гарри Поттере будут удалены из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля

Кадр: фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» будут удалены из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Amediateka.

«Срок лицензионных прав на этот конкретный контент, фильмы вселенной Гарри Поттера, заканчивается в плановом порядке 31 января», — отметили в компании.

По данным РИА Новости, фильмы о волшебнике Гарри Поттере также не будут доступны с этого числа и в онлайн-кинотеатре OKKO.

В апреле правообладатели произведений о Гарри Поттере заявили об остановке сотрудничества с российскими цифровыми магазинами книг. В связи с этим продажи серии романов о волшебнике выросли в 48 раз за 2 дня.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» планирует выпустить анимационные фильмы, которые станут российской альтернативой зарубежным картинам «Гарри Поттер» и «Властелин колец». По словам председателя Совета директоров студии Юлианы Слащевой, в настоящее время соответствующие проекты разрабатываются.

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Марина Совина
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