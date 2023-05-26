Ветеран «Альфы» оценил работу подпустившей к Шольцу незнакомца охраны

Ветеран «Альфы» Попов раскритиковал охрану Шольца из-за инцидента с незнакомцем

Ситуация с «нападением» на канцлера ФРГ Олафа Шольца в аэропорту, когда случайный мужчина обошел охрану и обнял немецкого лидера свидетельствует о низком качестве работы его охранной службы, рассказал подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предположил, что, вероятно, при помощи этого инцидента кто-то хотел сделать Шольцу «послание».

«Очевидно, что действия охраны не выдерживают никакой критики, как можно было допустить, что в состав кортежа посторонняя машина? Во-вторых, как машина могла проехать на территорию аэропорта? Охрана, видимо, действует по принципу "если человек находится рядом, то его можно пустить к Шольцу. Это был четкий месседж Шольцу о том, что его жизнь не охраняется должным образом: если можно вот так подойти и обнять канцлера, то, значит, есть и другие лазейки», — сказал специалист.

Вряд ли это был простой человек, наверняка кто-то сделал Шольцу таким образом «послание» Андрей Попов подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Он также отметил, что уровень безопасности, предоставляемый охранными службами западным лидерам, находится на низком уровне, добавив, что это не первый подобный прецедент.

«Подобных прецедентов было много, в том числе с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, много было ситуаций, когда на западных лидеров кто-то вот так "кидался"», — напомнил Попов.

Вряд ли это был простой человек, наверняка, кто-то сделал Шольцу таким образом «послание», предположил подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов

Ранее стало известно о задержании мужчины, который обнял канцлера Германии Олафа Шольца в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Сообщалось, что инцидент произошел в среду, 24 мая, когда Шольц направлялся к правительственному самолету. Как пишет издание, незнакомец неожиданно подбежал к политику, крепко пожал ему руку и обнял его. Уточняется, что перед этим мужчина ехал на машине следом за кортежем немецкого канцлера, возвращавшегося с мероприятия. Полиция и телохранители Шольца, которые его сопровождали, не сразу заметили автомобиль.