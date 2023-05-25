Мужчина обнял Шольца в аэропорту и был задержан полицией

Полиция задержала мужчину, обнявшего Шольца в аэропорту Франкфурта

Полиция задержала мужчину, обнявшего канцлера Германии Олафа Шольца в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошел в среду, 24 мая, когда Шольц направлялся к правительственному самолету. Как пишет издание, незнакомец неожиданно подбежал к политику, крепко пожал ему руку и обнял его. Уточняется, что перед этим мужчина ехал на машине следом за кортежем немецкого канцлера, возвращавшегося с мероприятия. Полиция и телохранители Шольца, которые его сопровождали, не сразу заметили автомобиль.

Полицейские задержали и допросили мужчину. В ведомстве Шольца прокомментировали произошедшее, отметив, что для него это являлось не большим происшествием, а «просто удивительно теплым объятием». Однако, добавили там, сама ситуация была опасной. «Оглядываясь назад, становится ясно, что там могло произойти», — рассказали в ведомстве.

Охранники немецкого канцлера выразили сожаление о случившемся, пообещав впредь не допускать подобного. Шольц, как отмечает газета, отреагировал на произошедшее достаточно хладнокровно.

В октябре прошлого года неизвестный совершил нападение на дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Ее муж получил травмы головы и позднее перенес операцию.