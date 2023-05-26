В российском городе объявили об открытии купального сезона

В Нижнем Новгороде с 1 июня стартует купальный сезон

В Нижнем Новгороде объявили об открытии купального сезона с 1 июня. Об этом со ссылкой на департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода сообщает KP.RU.

По данным издания, к настоящему моменту городская межведомственная комиссия уже завершила проверку 15 муниципальных пляжей и пяти зон отдыха в Нижнем Новгороде.

Как уточнила в беседе с журналистами заместитель директора городского департамента благоустройства Елена Пегова, в ходе проверки специалисты уделили внимание принимаемым мерам по обеспечению безопасности на пляжах, охране и дежурству спасателей. «Обязательно на пляжах и в зонах отдыха должны быть расположены детские игровые площадки, шезлонги, зоны для переодевания, лавочки и урны, которые нужно содержать в исправном состоянии в течение всего пляжного периода», — пояснила она.

Отмечается, что в преддверии открытия сезона купания в российском городе спасатели-водолазы также очистили места купаний и пляжные зоны в шести районах города.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появится новый фонтан.