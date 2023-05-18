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16:06, 18 мая 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде появится новый фонтан

В Нижнем Новгороде в 2023 году появится новый фонтан возле здания бывшего кинотеатра

Фото: saiko3p / Shutterstck / Fotodom

В Нижнем Новгороде в 2023 году на улице Чкалова появится новый фонтан. Как уточняет KP.RU, разместить его планируют перед бывшим кинотеатром «Канавинский».

Отмечается, что объект будет построен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Выступая на заседании профильной комиссии Гордумы, директор департамента благоустройства Антон Максимов указал, что власти города в 2023 году направят на содержание фонтанов 23 миллиона рублей, при этом 19,4 миллиона будут выделены на их обслуживание, а еще 3,6 миллиона — на ремонт.

Глава департамента добавил, что в этом сезоне в Нижнем Новгороде будут работать 20 муниципальных фонтанов. Один из них находится в Автозаводском районе, еще по три — в Московском и Нижегородском районах, два в Советском и шесть — в Сормовском. Поскольку в Приокском районе ни одного фонтана нет, было предложено это исправить.

Сезон фонтанов в российском городе по традиции стартует 1 мая и продолжается до 30 сентября. Все эти дни фонтаны функционируют с 10 до 22 часов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане начали делать мороженое из овечьего молока.

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Варвара Кошечкина
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