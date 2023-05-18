В Дагестане начали делать мороженое из овечьего молока

В Дагестане запустили производство мороженого из овечьего молока

Агрофирма «Согратль» запустила в Дагестане производство мороженого из овечьего молока. Об этом сообщает ТАСС.

Продукт презентовали на Всероссийской выставке овец и коз в Каспийске. По словам директора предприятия Абдурахмана Чураева, мороженое всем нравится. Он также отметил, что овечье молоко богато по микроэлементам, имеет более высокую жирность и содержание белка по сравнению с коровьим.

Чураев сообщил, что мороженое производится из молока овец, которые появились на ферме благодаря скрещиванию французской породы лакони и дагестанской породы. В агрофирме также производят овечий сыр.

«Мы понимаем, что сегодня на эту продукцию спрос есть, людям она нравится. Учитывая, что период лактации 130−140 дней, надо выстроить оборот таким образом, чтобы нарастить производство молока, тем самым наладив массовое производство», — сообщил директор предприятия.