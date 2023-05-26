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17:51, 26 мая 2023Среда обитания

Коммунальщик перепутал дверь и вломился к глухому пенсионеру

В Краснодаре слесарь незаконно взломал дверь в квартире пенсионера

Кадр: телеграм-канал «Kub Mash»

В Краснодаре коммунальщики незаконно вломились к одному из жильцов многоквартирного дома на Гаражной улице. Слесарь взломал дверь в квартире пенсионера, об этом сообщает издание «Подъем».

Ремонтник перепутал входную дверь квартиры с выходом на чердак. Сотруднику коммунальной службы требовалось попасть туда, чтобы провести ремонтные работы. Хозяин квартиры имеет проблемы со слухом, поэтому не услышал характерные звуки при взломе. После выяснения обстоятельств поврежденный замок заменили.

В управляющей компании «ГУК-Краснодар» не смогли объяснить, почему слесарь, которому положено иметь при себе ключи от чердаков, принял решения взломать дверь. «Каким-то образом случилось такое неприятное происшествие. Думали, что такого не может быть никогда», — заявили представители организации.

В январе коммунальщики из Гатчины в Ленинградской области засыпали ребенка снегом. На мальчика обрушился снег из ковша снегоуборочной техники. Прохожие смогли своевременно среагировать на ситуацию и достать его из сугроба.

Александра Качан
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