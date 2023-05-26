Лидера Pink Floyd заподозрили в прославлении нацизма

В ФРГ начали расследование против Роджера Уотерса из-за похожей на нацистскую форму одежды

Полиция Берлина начала расследование в отношении лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса по подозрению в разжигании ненависти. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

Отмечается, что на музыканте была похожая на нацистскую форму одежда во время концерта в столице Германии. На руке у Уотерса была красная повязка. По данным издания, музыкант «выстрелил» в толпу из макета винтовки. Сотрудники правоохранительных органов считают, что такой образ был использован артистом «для прославления правления национал-социалистов».

В публикации говорится, что лидера Pink Floyd в ходе выступления ссылался на кинокартину режиссера Алана Паркера по сценарию музыканта, которая была основана на одноименном альбоме группы 1979 года. Главный герой фильма перед выступлением принимает наркотики и в его воображении концерт становится нацистским митингом. Отмечается, что артист играл эту роль на концерте в Берлине.

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы. Музыкант назвал ложью и пропагандой публикации западных СМИ о преступлениях, которые якобы совершает российская сторона на Украине. «Мы [США] злее всех по меньшей мере в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь», — заявил он.