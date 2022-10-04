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Сооснователь Pink Floyd обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы

Сооснователь группы Pink Floyd Уотерс обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс . Фото: Amr Alfiky / Reuters

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с Rolling Stone обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы.

Музыкант назвал ложью и пропагандой публикации западных СМИ о преступлениях, которые якобы совершает российская сторона на Украине.

«Мы [США] злее всех по меньшей мере в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь», — заявил он.

Уотерс добавил, что события на Украине являются следствием недоговороспособности западных государств. «Россию нельзя было подталкивать к вторжению на Украину после того, как они 20 лет пытались избежать этого, предлагая дипломатические меры западным правительствам», — сказал он.

Ранее Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором спросил его о специальной военной операции на территории Украины. Музыкант спросил российского лидера, хочет ли президент остановить военные действия. Уотерс также задался вопросом, стремится ли Россия захватить Европу.

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Марина Совина
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