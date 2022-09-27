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Сооснователь Pink Floyd написал открытое письмо Путину

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс спросил Владимира Путина о спецоперации

Фото: Angel Marchini / Globallookpress.com

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором спросил его о специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает NME.

Музыкант спросил Путина, хочет ли президент остановить военные действия. «Если бы Вы ответили да, это сильно бы облегчило задачу. Если бы вы вышли и сказали, что Российская Федерация не имеет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, это тоже помогло бы», — говорится в обращении.

Уотерс также задался вопросом, стремится ли Россия захватить Европу. Если да, то, по словам музыканта, можно прекратить играть в опасную ядерную игру. «Ага, просто взорвите друг друга и мир вдребезги», — написал он.

Ранее Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской и призвал «прекратить бойню». Музыкант осудил поставки оружия на Украину и заявил, что «подбрасывание топлива» никогда не помогало быстрее остановить конфликт.

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Марина Погосян
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