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04:57, 26 мая 2023Мир

Президент Республики Сербской высказался о поставках оружия Украине

Президент Республики Сербской Додик заявил, что страна не станет поставлять оружие Украине
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Nedim Grabovica / Globallookpress.com

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик высказался о поставках западных стран вооружений Украине. По его словам, Сараево не собирается оказывать Киеву военную помощь, сообщает РИА Новости.

«Мы видим, как сейчас определенные страны под влиянием и давлением НАТО поставляют свое оружие в Украину», — заявил он, добавив, что Республика Сербская не намерена следовать их примеру.

Помимо этого Додик прокомментировал заявления о том, что передаваемое Вооруженным силам Украины (ВСУ) западное оружие может оказаться на европейском черном рынке, подчеркнув, что такая возможность имеется.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли прокомментировал призывы к Вашингтону о поставках истребителей F-16 Киеву. Он подчеркнул, что данный вид техники не является «волшебным оружием» и его передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) являлась нецелесообразной.

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Марина Совина
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