Названы условия заморозки украинского конфликта

Политолог Перенджиев допустил заморозку украинского конфликта на условиях России

Заморозка украинского конфликта может быть возможна только при ряде условий. В частности, это полное прекращение огня, поставок вооружений, а также возвращение к вопросу о предоставлении России гарантий безопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Даже говоря о возможности заморозки в негативном ключе, западные политики все равно таким образом зондируют почву. Изучается мнение западного общества, российского. Ставится такой вопросительный знак, — считает Перенджиев. — Политики понимают, раз мы движемся в сторону обострения, то что дальше? Риски ядерной войны».

Заморозка, по словам военного политолога, является шагом к недопущению дальнейшего обострения, которое может быть чревато тяжелыми последствиями для всех сторон. Но Перенджиев подчеркнул, что заморозка может произойти только при условии соблюдения ряда требований России.

«Это, прежде всего, прекращение поставок военной техники, полное прекращение огня. Кроме того, должно произойти возвращение к переговорам по документам, которые Россия предоставляла Западу в 2021 году. Это прежде всего вопросы гарантий безопасности. Заморозка — это не статическое действие, это движение вперед в плане достижения мира», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что перемирие между Россией и Украиной неприемлемо, так как оно приведет к замораживанию конфликта, а не к справедливому миру на условиях Киева. Он подчеркнул, что именно Киев должен определять желаемые формулировки мира.

