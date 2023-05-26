В ЛНР указали на проблемы ВСУ с поставками боеприпасов

Марочко: ВСУ не могут своевременно доставлять провизию на передовую из-за непогоды

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко указал на то, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились проблемы, связанные со своевременной доставкой провизии и боеприпасов на передовые позиции, сообщает РИА Новости.

«Проливные ливневые дожди, длящиеся двое суток, размыли многие участки грунтовых дорог, по которым перемещались украинские боевики», — заявил он.

По его словам, это привело к тому, что у бойцов ВСУ появились трудности в вопросах поставки материально-технических средств, оружия и боеприпасов на передовые позиции. Марочко добавил, что по тем же причинам противник не может эвакуировать раненных с поля боя, в связи с чем возросли его потери личного состава.

Также он подчеркнул, что украинские военные стали реже обстреливать позиции российских солдат, а точность и эффективность их атак снизилась. Марочко связал это с тем, что погодные условия не позволяют ВСУ пользоваться беспилотниками для того, чтобы вести разведку местности и корректировать ведение огня.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Киев откладывает контрнаступление из-за действий российской армии. В частности, по его мнению, наступление затягивается в связи со взятием Артемовска (украинское название — Бахмут) под контроль российскими силами, а также из-за нанесения ударов по дальним тылам ВСУ.