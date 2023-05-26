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06:46, 26 мая 2023Россия

Военный эксперт объяснил причину затягивания контрнаступления ВСУ

Капитан Дандыкин: Киев откладывает контрнаступление из-за действий российской армии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Киев откладывает контрнаступление из-за действий российской армии, заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Ura.ru.

В частности, по его мнению, наступление затягивается в связи со взятием Артемовска (украинское название — Бахмут) под контроль российскими силами, а также из-за нанесения ударов по дальним тылам Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Вот это истинные причины, которые сдерживают ВСУ проводить контрнаступление», — считает Дандыкин.

Он также усомнился в том, что украинская сторона может откладывать контрнаступление из-за возможного тяжелого ранения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. «Его там возвеличили и его распиарили донельзя. Говорят, что ему в голову попало. Если до мозгов, то это уже все. Но даже если мозги не задело, все равно серьезно», — пояснил эксперт.

25 мая советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о начале проведения контрнаступления. По его словам, оно продолжается уже несколько дней.

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Марина Совина
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