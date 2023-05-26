Парикмахер раскрыла россиянкам способ скрыть седину без окрашивания

Парикмахер Марина Лапина: скрыть седину можно с помощью тонирующих средств

Парикмахер Марина Лапина раскрыла россиянкам способ, с помощью которого можно скрыть седину без окрашивания. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

В первую очередь эксперт посоветовала поменять прическу и пробор. В то же время она отметила, что можно прибегнуть к средствам для тонирования волос, в частности, шампуням, бальзамам и маскам. «Помните, что на окрашенный волос тоник ложится сильнее, поэтому необходимо быть осторожнее с цветом», — рассказала специалистка и добавила, что данный способ подходит обладателям коротких прядей.

Кроме того, собеседница издания рекомендовала обратить внимание на специальные туши для волос. По ее мнению, они идеально помогут в маскировке седины в отдельных местах.

Ранее парикмахер Людмила Евдокимова назвала приводящее к облысению действие при укладке волос. Специалистка рассказала, что многим девушкам иногда приходится поправлять прическу после нанесения лака или мусса. В связи с этим некоторые прибегают к фену, расческе или утюжку. Однако в последнем случае можно потерять часть волос.