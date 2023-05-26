В Кремле прокомментировали намерения Шольца позвонить Путину

Песков: Шольц не звонил Путину, Берлин еще не предложил подобную инициативу Кремлю

Канцлер ФРГ Олаф Шольц еще не звонил Путину после столь долгого перерыва в общении, и Берлин подобную инициативу еще не предложил. Так сообщения о желании германского лидера возобновить контакты с Путиным прокомментировал официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока не звонил, какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею. Но разговаривать [определенно] надо», — заявил он, добавив, что «Путин остается открытым для диалога».

Ранее Шольц заявил, что решил снова провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, с последнего разговора прошло достаточно много времени. «Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — указал канцлер.

В марте Шольц заявил, что регулярно разговаривал с Путиным. По его словам, это были долгие разговоры, которые порой длились до полутора часов. «Иногда на немецком, иногда с переводом», — заявлял тогда он. Шольц также отмечал, что во время бесед стороны придерживались вежливого тона.

