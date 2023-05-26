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05:15, 26 мая 2023Мир

В США началась стрельба во время интервью демократа о насилии

Fox News: в Мемфисе прозвучали выстрелы во время интервью демократа Купер-Саттон о насилии

Фото: Joe Penney / Reuters

В американском городе Мемфис раздались выстрелы во время интервью члена Демократической партии Иоланды Купер-Саттон, передает Fox News.

Телеканал также опубликовал видео с места происшествия. Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 23 мая, неподалеку от детской площадки. Во время речи политика о преступлениях с применением огнестрельного оружия началась стрельба. Услышав выстрелы, Купер-Саттон инстинктивно легла на землю. Комментируя случившееся, она отметила, что стрельба часто происходит на улицах города.

Ранее американский лидер Джо Байден назвал вооруженное насилие и нападения «эпидемией» США. Он призвал Конгресс принять меры для борьбы с подобными преступлениями.

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Марина Совина
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