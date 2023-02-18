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05:49, 18 февраля 2023Мир

Байден назвал вооруженные нападения «эпидемией» США

Американский президент Джо Байден заявил, что вооруженное насилие является «эпидемией» США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Американский президент Джо Байден после стрельбы в Миссисипи назвал вооруженное насилие и нападения «эпидемией» США, пишет ТАСС.

Он призвал Конгресс принять меры для борьбы с этим явлением. Байден уточнил, что с начала 2023 года прошло всего 48 дней, в течение которых произошло как минимум 73 случая массовых расстрелов. «Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас», — подчеркнул он.

В пятницу, 17 февраля, стало известно о нескольких случаях стрельбы в американском штате Миссисипи. По меньшей мере погибли шесть человек. Все инциденты произошли в одном из районов округа Тейт. Полиция задержала подозреваемого.

В январе похожий инцидент был зафиксирован в американском городе Халф-Мун-Бэй в штате Калифорния. В результате стрельбы на праздновании китайского Нового года погибли семь человек.

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Марина Совина
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