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05:38, 24 января 2023Мир

Семь человек убиты в результате стрельбы

NBC: 7 человек погибли в результате стрельбы на праздновании китайского Нового года в США

Фото: Mike Blake / Reuters

По меньшей мере семь человек погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в американском городе Халф-Мун-Бэй в американском штате Калифорния. Об этом сообщает MSNBC.

Как сообщил источник телеканала, жертвами массовой стрельбы стали китайские работники фермы. Уточняется, что сперва нападавший застрелил четверых человек, затем скрылся и позднее открыл огонь в другом месте, убив еще троих.

Полиция задержала 67-летнего подозреваемого азиатского происхождения. Его личность пока не раскрывается. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

21 января в городе Монтерей-парк в штате Калифорния произошла стрельба во время празднования китайского Нового года, где собрались десятки тысяч человек. Когда неизвестный открыл огонь, люди приняли выстрелы за фейерверки. В результате нападения погибли 10 человек, еще 10 получили ранения. Полиция установила личность подозреваемого, им оказался 72-летний Ху Кан Тран, он был найден мертвым в фургоне.

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Марина Совина
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