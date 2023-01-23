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07:40, 23 января 2023Мир

Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в Калифорнии

Полиция заявила, что подозреваемым в стрельбе в Калифорнии оказался 72-летний Ху Кан Тран

Фото: TNLA / Reuters

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в американском городе Монтерей Парк, штат Калифорния. Об этом сообщает CNN.

Как сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна, им оказался 72-летний Ху Кан Тран. Он также подтвердил смерть подозреваемого. Его тело было обнаружено в фургоне, отмечается, что он покончил с собой.

По словам шерифа, других подозреваемых в массовой стрельбе в Монтерей Парке нет. В результате нападения погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.

Стрельба произошла поздно вечером в субботу, 21 января, в Монтерей-парке, где десятки тысяч человек собрались для того, чтобы отметить китайский Новый год в рамках массового двухдневного фестиваля. Когда неизвестный открыл огонь, люди приняли выстрелы за фейерверки.

Ранее организация Gun Violence Archive насчитала более 30 случаев массовой стрельбы в США с начала 2023 года. Нападения произошли в 17 штатах, общее число пострадавших не уточнялось.

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Марина Совина
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