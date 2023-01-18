В США насчитали десятки случаев массовой стрельбы с начала года

Gun Violence Archive: с начала 2023-го в США насчитали более 30 случаев массовой стрельбы

Более 30 случаев массовой стрельбы насчитали в США с начала 2023 года, они произошли в 17 штатах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные организации Gun Violence Archive.

Так, всего за первые 17 дней года произошел 31 случай нападения с использованием оружия. Число пострадавших не указано.

По данным следователей, в 2022 году такие инциденты унесли жизни более 43,6 тысячи человек. Еще более 37,9 тысячи получили ранения, в том числе более 4000 детей.

Уже 2 января в американском городе Мобил (штат Алабама) вооруженный преступник открыл огонь по праздновавшим Новый год людям. В результате один человек погиб, девять получили ранения различной степени тяжести. Последний из зафиксированных случаев произошел 17 января в столице страны Вашингтоне. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.