В США преступник открыл огонь по празднующим Новый год горожанам

В Алабаме преступник расстрелял празднующих Новый год людей на городской площади

В американском городе Мобил (штат Алабама) вооруженный преступник открыл огонь по праздновавшим Новый год людям. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, мужчина расстрелял толпу людей на городской площади. В результате один человек погиб, девять получили ранения различной степени тяжести.

Полиция сумела схватить стрелка. Мотивы преступника пока неизвестны.

Ранее стало известно, что пять человек погибли во время стрельбы в одном из ночных клубов города Колорадо-Спрингс в США. Еще 18 человек получили ранения. Стрелок был задержан.