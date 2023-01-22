В пригороде Лос-Анджелеса неизвестный открыл стрельбу в китайский Новый год

Los Angeles Times: неизвестный открыл стрельбу в Монтерей-парке в китайский Новый год

В пригороде Лос-Анджелеса неизвестный открыл стрельбу во время празднования китайского Нового года. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника издания, стрельба произошла поздно вечером в субботу, 21 января, в Монтерей-парке, где десятки тысяч человек собрались для того, чтобы отметить китайский Новый год в рамках массового двухдневного фестиваля. Когда неизвестный открыл огонь, люди приняли выстрелы за фейерверки.

Владелец рыбного ресторана, расположенного через дорогу от того места, где произошла стрельба, Сын Вон Чой рассказал, что трое человек ворвались в его заведение и сказали ему запереть дверь. По их словам, в районе находился мужчина с автоматом. Чой предположил, что стрельба могла произойти в танцевальном клубе.

Газета сообщает, что по данным полиции, в результате происшествия погибли несколько человек. Точное количество жертв и пострадавших не сообщается. Однако, по предварительным данным местных СМИ, в результате стрельбы пострадали 16 человек, еще 10 погибли. Официальные лица пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что албанец в Косове открыл стрельбу из автоматического оружия по отмечающим Рождественский сочельник сербам. Инцидент произошел в районе города Штрпце. Ранения получили 11-летний подросток и 21-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали.