Албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам

Албанец в Косове ранил из оружия двух отмечающих Рождественский сочельник сербов

Албанец в Косово открыл стрельбу из автоматического оружия по отмечающим Рождественский сочельник сербам. В результате инцидента двое оказались ранены, сообщает ТАСС.

Стрельба произошла в районе города Штрпце. Албанец начал стрелять из проезжающей мимо отмечающих праздник машины. Ранения получили 11-летний подросток и 21-летний мужчина. Оба пострадавших были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.