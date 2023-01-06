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18:56, 6 января 2023Мир

Албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам

Албанец в Косове ранил из оружия двух отмечающих Рождественский сочельник сербов

Фото: Florion Goga / Reuters

Албанец в Косово открыл стрельбу из автоматического оружия по отмечающим Рождественский сочельник сербам. В результате инцидента двое оказались ранены, сообщает ТАСС.

Стрельба произошла в районе города Штрпце. Албанец начал стрелять из проезжающей мимо отмечающих праздник машины. Ранения получили 11-летний подросток и 21-летний мужчина. Оба пострадавших были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Александра Качан
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Албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам
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