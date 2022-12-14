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17:34, 14 декабря 2022Мир

Вооруженные албанцы захватили власть в сербской части Косова и Метохии

Kosovo online: вооруженные албанцы захватили власть в сербской части Косова и Метохии

Фото: Florion Goga / Reuters

Вооруженные косовские албанцы захватили власть в сербской части Косова и Метохии. Об этом сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Его цитирует новостной портал Kosovo online.

По словам Петковича, произошедший захват власти в муниципалитете Северна-Митовица, где сербы составляют большинство, является очередным примером нарушения Приштиной существующих международных договоренностей.

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Он добавил, что премьер-министр Косова Альбин Курти пытается незаконными методами с помощью «физического и юридического насилия» создать моноэтнический албанский муниципалитет, в котором «не будет сербов».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград запросит у миротворческой миссии НАТО в Косове разрешение разместить сербские войска и подразделения полиции в непризнанной республике.

До этого сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошли три перестрелки.

В 2008 году Косово провозгласило свою независимость. Сербия считает эти территории своими. Республику признали свыше 100 стран. Россия не входит в их число.

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Глеб Бажуткин
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