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10:36, 11 декабря 2022Мир

Стало известно о трех перестрелках на севере Косова

На севере Косова в ночь на 11 декабря произошло три перестрелки с неизвестными

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила, что в ночь на воскресенье, 11 декабря, на севере края произошли три перестрелки с неизвестными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Члены определенных криминальных групп, которые блокировали несколько трасс на севере из разных точек, в трех случаях стреляли в полицейские наряды», — пояснили в косовской полиции, добавив, что стражам порядка пришлось открыть ответный огонь.

Инцидент произошел возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. После этого на север края был введен полицейский спецназ из Приштины.

При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что, согласно договоренностям, введение спецназа возможно только с разрешения глав муниципалитетов с сербским большинством, однако оно получено не было.

Летом в Косово возник кризис. Президент Сербии Александр Вучич тогда сообщал, что косовская полиция планирует начать силовую операцию против сербов, проживающих в регионе.

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Елизавета Новикова
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