Сербия запросит у НАТО разрешение разместить войска в Косово

Сербия запросит у миротворцев НАТО разрешение разместить войска в Косово

Сербия запросит у миротворческой миссии НАТО в Косово разрешение разместить сербские войска и подразделения полиции в непризнанной республике. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после экстренного заседания Совета нацбезопасности, передает Reuters.

При этом Вучич выразил уверенность, что запрос будет отклонен. «Конечно, у меня нет никаких иллюзий по этому вопросу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошли три перестрелки.