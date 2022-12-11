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22:03, 11 декабря 2022Мир

Сербия запросит у НАТО разрешение разместить войска в Косово

Сербия запросит у миротворцев НАТО разрешение разместить войска в Косово

Фото: Florion Goga / Reuters

Сербия запросит у миротворческой миссии НАТО в Косово разрешение разместить сербские войска и подразделения полиции в непризнанной республике. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после экстренного заседания Совета нацбезопасности, передает Reuters.

При этом Вучич выразил уверенность, что запрос будет отклонен. «Конечно, у меня нет никаких иллюзий по этому вопросу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошли три перестрелки.

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Марина Совина
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