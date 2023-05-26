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10:19, 26 мая 2023Силовые структуры

Российские пограничники сбили из автомата беспилотник с боезарядом

В Брянской области российские пограничники сбили атаковавший село беспилотник

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Российские пограничники сбили беспилотник из автоматического оружия. Об этом в пятницу, 26 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 25 мая два аппарата со взрывчаткой атаковали село Стратива в Брянской области. Два сбросили взрывчатку в поле, а третий с зарядом РПГ направился к селу и был сбит метким огнем пограничника. Закрепленный боезаряд был утилизирован. В результате атаки никто не пострадал.

В ночь на 26 мая с помощью беспилотников был атакован город Краснодар.

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Владимир Седов
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