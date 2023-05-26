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12:47, 26 мая 2023Ценности

Оксана Самойлова рассказала о «жесточайшей» диете Джигана

Оксана Самойлова заявила, что Джиган похудел на пять килограммов на «жесточайшей» диете

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова рассказала о «жесточайшей» диете мужа, рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Соответствующее сторис появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала рядом с супругом, заявив, что он похудел благодаря новому режиму питания, которого придерживается в течение двух недель. При этом дочь пары Лея указала, что не хочет, чтобы отец терял вес. Однако Самойлова ответила, что довольна начавшейся трансформацией избранника.

«Он уже похудел, наверное, на пять килограммов. Сразу красивый, здоровый. У Джигана не будет пузика», — указала бизнесвумен.

Ранее Джиган рассказал о роскошных подарках для Оксаны Самойловой. «Я люблю преподносить Оксане маленькие, но частые сюрпризики — пару раз в неделю точно, — заявил он, — роскошный букет из 500 роз, сумочка, часики с бриллиантами».

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Карина Черных
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