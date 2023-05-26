Позицию Китая по украинскому конфликту разъяснили

Политолог Топорнин: Китай не станет менять свою позицию по Украине

Китай не станет менять свою позицию по территориальным спорам России и Украины, страна предпочтет придерживаться своего мирного плана, который является достаточно расплывчатым. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Стоит исходить из мирного плана, который был озвучен Китаем в начале весны. В этом документе все оказалось достаточно дипломатично и обтекаемо, изменений этой позиции я не видел. Они за прекращение огня, готовы выступать посредниками, пытаться достигать компромиссов. Но ни конкретных идей, ни заявлений о том, что кому принадлежит, страна не озвучивала», — подчеркнул политолог.

Топорнин заметил, что страна достаточно неохотно привлекает дипломатические возможности для урегулирования конфликта, хотя, ввиду особенностей в экономических отношениях, способна повлиять на обе его стороны. Он также усомнился в том, что Китай может изменить свою позицию по принадлежности ряда территорий.

Радикальные высказывания о том, что кому принадлежит, могут быть не более чем позицией отдельных чиновников. По подобным заявлениям стоит ждать разъяснения первых лиц государства Николай Топорнин политолог

Политолог напомнил, что китайская дипломатия отличается большой выверенностью, она не любит резких движений, конфликтных позиций. Он убежден в том, что страна будет и дальше исходить из своего мирного плана.

«Этот план не содержит практических инструментов, но, вместе с тем, и не вызывает резкого неприятия ни у одной из сторон. Не вижу, что могло бы произойти такого, что изменило бы позицию Китая», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в страны ЕС заявил, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы. Он также призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.