Вышел второй трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

Warner Bros. опубликовала второй трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

Киностудия опубликовала второй трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Ролик был размещен на YouTube-канале студии.

В трейлере показана жизнь Барби и Кена в сказочном мире Бирби-Лэнде. По сюжету главную героиню картины выгоняют из ее дома, так как она перестает соответствовать стандартам красоты. Персонажи Марго Робби и Райана Гослинга отправляются в реальный мир. Премьера картины состоится 20 июля этого года, в мировой прокат она выйдет 21 июля.

Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Позже производство фильма перешло под руководство студии Warner Bros. Режиссером ленты выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».

Помимо Робби и Гослинга в актерский состав картины также вошли Америка Феррера, Кейт МакКиннон, Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маки, Шэрон Руни и другие актеры.

Ранее Марго Робби поделилась переживаниями из-за «Барби». Артистка приналась, что после первого прочтения сценария фильма она подумала, что никакая голливудская студия не будет снимать картину.