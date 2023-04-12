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16:07, 12 апреля 2023Культура

Марго Робби поделилась переживаниями из-за фильма «Барби»

Variety: актриса Марго Робби поделилась переживаниями из-за фильма «Барби»

Фото: Warner Bros. / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Актриса Марго Робби рассказала, что после первого прочтения сценария фильма «Барби» она подумала, что никакая голливудская студия не будет снимать картину. Своими переживаниями артистка поделилась в интервью с Variety.

«В первый раз, когда я прочитала сценарий "Барби", моя реакция была: "Ах! Это очень хорошо. Какая жалость, что он [фильм] никогда не увидит свет, потому что они [студии] никогда не позволят нам сделать этот фильм», — сказала Робби, подчеркнув что в итоге фильм все-таки сняли.

Изначально проектом должна была заняться компания Sony Pictures, но позже производство фильма перешло под руководство студии Warner Bros.

Ранее в сети появился официальный трейлер фильма «Барби». В трейлере показан кукольный мир под названием Барби-Лэнд, в котором живут Барби и Кены. Сюжет повествует о главной героине в исполнении Робби, которая решает отправиться за пределы Барби-Лэнда, однако ее цель не раскрывается. Премьера картины состоится 21 июня.

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Варвара Кошечкина
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