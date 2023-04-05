Вышел официальный трейлер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

Вышел первый официальный трейлер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

В сети появился официальный трейлер фильма «Барби» с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Видео публикует YouTube-канал Warner Bros. Pictures.

В трейлере показан кукольный мир под названием Барби-Лэнд, в котором живут Барби и Кены. Сюжет повествует о главной героине в исполнении Робби, которая решает отправиться за пределы Барби-Лэнда, однако ее цель не раскрывается.

В фильме также приняли участие Америка Феррера, Кейт МакКиннон, Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маки, Шэрон Руни, Джон Сина, Хелен Миррен, Коннор Суинделлс, Майкл Сера, Кингсли Бен-Адир, Лю Сыму, Ариана Гринблатт, Скотт Эванс, Джейми Деметриу, Дуа Липа, Шути Гатва, Никола Кохлан, Эмералд Феннелл, Ана Крус Кайне и Уилл Феррелл.

Премьера картины состоится 21 июня. Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».