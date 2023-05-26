19fortyfive: в украинском конфликте произошел перелом в пользу России

Украина столкнулась со смертельной дилеммой, положение на фронтах складывается в пользу противника, пишет американский военный эксперт Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive.

По его словам, за последние пятнадцать месяцев украинская сторона потерпела четыре крупных поражениях в сражениях за Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут). Несмотря на это, западные страны отказываются признавать перелом в военных действиях и профессионализм российских военнослужащих, отметил Дэвис.

В настоящий момент, по мнению эксперта, Киеву необходимо решить, будет ли он проводить контрнаступление «на последнем издыхании», надеясь нанести ощутимый урон противнику, или сохранит свои возможности на случай, если Москва начнет собственное летнее наступление. При этом, добавил он, ни один из вариантов не закончится победой Украины в конфликте.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о начале проведения контрнаступления. Он рассказал, что оно идет уже несколько дней.

