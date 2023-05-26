Священник РПЦ пристыдил «греющих попу» на Мальдивах россиян

Протоиерей РПЦ Ткачев призвал россиян отказаться от путешествий за границу во время СВО

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев пристыдил россиян, которые отправляются на отдых в Анталью и на Мальдивы во время специальной военной операции (СВО). Соответствующее видео опубликовал «Царьград» на своей странице во «ВКонтакте».

Протоиерей призвал граждан страны отказаться от путешествий за границу в период спецоперации. Вместо этого он предложил изучать собственную страну и отдыхать на Байкале или Соловках.

«Стыдновато вообще-то попу свою усаживать в самолет и лететь, чтобы погреть ее на каких-нибудь теплых песках. (...) Вы только подумайте, что ручки-ножки многие оставили на поле брани», — объяснил свое мнение священник.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что командированные на передовую в зоне специальной военной операции священники РПЦ не «отсиживаются в обозе». По его словам, они хотят быть на передовой. Патриарх уточнил, что иногда командование запрещает священникам быть с теми, кто «поднимается в атаку».