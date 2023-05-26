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19:06, 26 мая 2023Путешествия

Священник РПЦ пристыдил «греющих попу» на Мальдивах россиян

Протоиерей РПЦ Ткачев призвал россиян отказаться от путешествий за границу во время СВО

Фото: haveseen / Shutterstock / Fotodom

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев пристыдил россиян, которые отправляются на отдых в Анталью и на Мальдивы во время специальной военной операции (СВО). Соответствующее видео опубликовал «Царьград» на своей странице во «ВКонтакте».

Протоиерей призвал граждан страны отказаться от путешествий за границу в период спецоперации. Вместо этого он предложил изучать собственную страну и отдыхать на Байкале или Соловках.

«Стыдновато вообще-то попу свою усаживать в самолет и лететь, чтобы погреть ее на каких-нибудь теплых песках. (...) Вы только подумайте, что ручки-ножки многие оставили на поле брани», — объяснил свое мнение священник.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что командированные на передовую в зоне специальной военной операции священники РПЦ не «отсиживаются в обозе». По его словам, они хотят быть на передовой. Патриарх уточнил, что иногда командование запрещает священникам быть с теми, кто «поднимается в атаку».

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Зарина Дзагоева
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