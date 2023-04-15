Патриарх Кирилл рассказал о священниках на передовой в зоне СВО

Патриарх Кирилл заявил, что священники на передовой в зоне СВО «не отсиживаются в обозе»

Командированные на передовую в зоне специальной военной операции (СВО) священники Русской православной церкви (РПЦ) не «отсиживаются в обозе», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они хотят быть на передовой. Патриарх уточнил, что иногда командование запрещает священникам быть с теми, кто «поднимается в атаку». Они предупреждают их, что украинские военные могут открыть огонь. «Поэтому батюшки наши в атаку не идут, но они на самом переднем крае, они не в обозе отсиживаются», — рассказал патриарх.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что снайперы в первую очередь целятся в батюшек. Он подчеркнул, что священники призваны помогать воюющим — но не оружием, а духовно. По словам патриарха Московского и всея Руси, священнослужители часто находятся на самой передней линии фронта и не прячутся, хотя ничем не защищены.