Россиянам назвали условия для получения денег вместо земель

Депутат Чаплин: получить деньги вместо земли могут семьи с российским гражданством

Условия для получения бесплатного земельного участка или денежной компенсации почти одинаковые. Об этом россиянам рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, его слова передают News.ru.

Депутат отметил, что деньги вместо участка можно получить не во всех регионах страны, решение о предоставлении такой возможности принимают муниципалитеты. Однако Чаплин назвал условия получения такой компенсации. Так, члены семьи должны иметь российское гражданство и постоянную регистрацию, а также не владеть другими участками, состоять в официальном браке и иметь не менее трех детей.

Чаплин уточнил, что семьям нужно будет письменно уведомить администрацию муниципалитета о решении получить компенсацию, а не землю. «Отказать могут, только если в регионе не предусмотрена компенсация вместо участка, вы предоставили не все документы или уже получили выплату в другом населенном пункте», — уточнил депутат.

С инициативой выдавать льготным категориям граждан в России денежные компенсации вместо земельных участков выступил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. По словам парламентария, с дальнейшим пользованием этой землей у россиян часто возникают проблемы, так как законодательство в этой сфере в регионах работает по-разному.