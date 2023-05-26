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13:18, 26 мая 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали бороться с сорняками с помощью водки

OKA.FM: в качестве метода борьбы с сорняками на даче можно использовать раствор из водки

Фото: Zoe Schaeffer / Unsplash

Российским дачникам в качестве метода борьбы с сорняками на участке посоветовали использовать раствор из водки. Материал об этом опубликовал портал OKA.FM.

Подобным способом можно воспользоваться в начале сезона. Дачникам рекомендовали полить грядки смесью 10 литров воды и стакана водки. Жидкость вызовет активный рост сорняков, которые потом нужно будет убрать. А затем на грядках посадить овощи, при этом новые сорняки не будут появляться длительное время.

Дачникам также перечислили традиционные методы борьбы с сорняками. Им рекомендовали полоть только по хорошо увлажненной земле и максимально занимать пустую землю — можно положить на участки щепу или опилки, а также укрывать грядки агроволокном.

Ранее глава Союза дачников Никита Чаплин рассказал о необходимости правильно сеять газон, чтобы за месяц вырастить красивую приусадебную лужайку. Он назвал идеальным временем для посева газона период с конца апреля по сентябрь.

Нина Ташевская
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