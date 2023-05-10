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19:55, 10 мая 2023Забота о себе

Дачникам назвали проверенный способ вырастить газон за месяц

Глава Союза дачников Чаплин: посев методом вдоль и поперек поможет быстро вырастить газон

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Чтобы за месяц вырастить красивую приусадебную лужайку, необходимо правильно посеять газон, рассказал глава Союза дачников Никита Чаплин. Свои рекомендации дачникам он дал в беседе с изданием Life.

Чаплин назвал идеальным временем для посева газона период с конца апреля по сентябрь. По его словам, перед посадкой травы необходимо провести на участке подготовительные работы: расчистить площадку, выполоть сорняки. Также важно выровнять, утрамбовать, разрыхлить землю и удобрить ее содержащим азот, фосфор и калий удобрением — это поможет обеспечить хорошую всхожесть газона, объяснил специалист.

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Еще один проверенный способ быстро обзавестись мягкой лужайкой на даче — выбрать правильный метод посева, продолжил Чаплин. Засеять газон можно вручную, соединив семена с песком в пропорции 1:1 и разбросав полученную смесь по участку, или методом вдоль и поперек при помощи специальной сеялки.

Делим количество семян пополам и одну часть высеваем в одном направлении, а вторую — в другом. В обоих случаях вам понадобится примерно 40-50 граммов семян на один квадратный метр

Никита Чаплин председатель Союза дачников

Правильный посев позволит равномерно распределить семена травы по участку, благодаря чему в газоне не останется «светлых пятен», отметил Чаплин.

Также специалист рекомендовал выбирать универсальные сорта газона: в отличие от спортивного и детского, он неприхотлив в уходе и хорошо выглядит как в скошенном, так и в неухоженном состоянии.

Ранее диетолог Олег Лысенко научил россиян худеть на даче. Он приравнял работу на приусадебном участке к тренировке в зале и заявил, что она поможет сжечь несколько сотен килокалорий в час. В частности, стрижка газона ручной газонокосилкой весом около трех килограммов поможет израсходовать от 250 до 350 килокалорий.

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Наталья Обрядина
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