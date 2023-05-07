Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:37, 7 мая 2023Забота о себе

Россиян научили худеть на даче

Диетолог Олег Лысенко назвал эффективные для похудения виды работ на даче

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

Работа на даче помогает сжигать до нескольких сотен калорий в час, рассказал диетолог, гастроэнтеролог Олег Лысенко. Врач в беседе с «Лентой.ру» научил россиян худеть на приусадебном участке, назвав эффективные виды физической активности.

«Существует единственный способ борьбы с лишним весом — дефицит калорий и увеличение физической нагрузки, — говорит Лысенко. — Работа на даче сродни тренировке в спортзале».

При выполнении малоинтенсивных дачных работ, таких как прополка и полив растений, можно сжигать от 200 до 400 калорий в час, отметил Лысенко. Стрижка газона ручной газонокосилкой весом около трех килограммов поможет сжечь от 250 до 350 калорий в час.

Вскапывание грядок относится к более интенсивным и энергичным тренировкам и позволяет сжигать от 400 до 600 калорий в час, что делает его одним из лучших упражнений для владельцев участков. Колка и распилка дров сожгут за час около 600 калорий

Олег Лысенкогастроэнтеролог, диетолог

Однако не стоит забывать, что мужчины и женщины расходуют калории по-разному, а любые занятия должны быть безопасными, продолжил врач. Не стоит перетруждать себя и игнорировать отдых.

Материалы по теме:
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022
Диеты из TikTok и похудение на пиве. Почему резко начинать худеть после новогодних праздников может быть опасно
Диеты из TikTok и похудение на пиве.Почему резко начинать худеть после новогодних праздников может быть опасно
9 января 2023

«Похудеть только за счет физической нагрузки вряд ли получится. При повышении физической активности, сопровождающейся увеличенным расходом калорий, в отличие от привычных энергозатрат, в организме включается механизм сохранения энергии. В добавок к этому после изнурительной работы, вероятнее всего, вы съедите после гораздо больше положенного. А где нет дефицита калорий, нет и похудения», — предупредил диетолог.

Лысенко посоветовал придерживаться правильного питания по системе тарелки. Овощи, фрукты и ягоды должны занимать половину тарелки. Сложные углеводы (в том числе картофель) — четверть тарелки. А оставшуюся четверть — источники белка (рыба, мясо, фасоль, орехи, молочные продукты).

Ранее врачи раскрыли секреты эффективного похудения мужчин. По их словам, на диетах мужчины теряют в два раза больше веса, чем женщины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Комментарии отключены
Последние новости
Прилепин рассказал о своем состоянии после взрыва
ВСУ третий раз за день обстреляли приграничный российский регион
Названы способы помочь выпускнику выбрать вуз для поступления
Россиян научили худеть на даче
Прилепин сообщил о потере сознания во время взрыва автомобиля
Около входа в Освенцим накануне Дня Победы появился ларек с мороженым
«Зенит» обыграл «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России
ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничном российском регионе
Угроза распространения пожаров в Свердловской области ликвидирована
В США приспустят флаги страны после стрельбы в Техасе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.