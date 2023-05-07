Россиян научили худеть на даче

Диетолог Олег Лысенко назвал эффективные для похудения виды работ на даче

Работа на даче помогает сжигать до нескольких сотен калорий в час, рассказал диетолог, гастроэнтеролог Олег Лысенко. Врач в беседе с «Лентой.ру» научил россиян худеть на приусадебном участке, назвав эффективные виды физической активности.

«Существует единственный способ борьбы с лишним весом — дефицит калорий и увеличение физической нагрузки, — говорит Лысенко. — Работа на даче сродни тренировке в спортзале».

При выполнении малоинтенсивных дачных работ, таких как прополка и полив растений, можно сжигать от 200 до 400 калорий в час, отметил Лысенко. Стрижка газона ручной газонокосилкой весом около трех килограммов поможет сжечь от 250 до 350 калорий в час.

Вскапывание грядок относится к более интенсивным и энергичным тренировкам и позволяет сжигать от 400 до 600 калорий в час, что делает его одним из лучших упражнений для владельцев участков. Колка и распилка дров сожгут за час около 600 калорий Олег Лысенко гастроэнтеролог, диетолог

Однако не стоит забывать, что мужчины и женщины расходуют калории по-разному, а любые занятия должны быть безопасными, продолжил врач. Не стоит перетруждать себя и игнорировать отдых.

«Похудеть только за счет физической нагрузки вряд ли получится. При повышении физической активности, сопровождающейся увеличенным расходом калорий, в отличие от привычных энергозатрат, в организме включается механизм сохранения энергии. В добавок к этому после изнурительной работы, вероятнее всего, вы съедите после гораздо больше положенного. А где нет дефицита калорий, нет и похудения», — предупредил диетолог.

Лысенко посоветовал придерживаться правильного питания по системе тарелки. Овощи, фрукты и ягоды должны занимать половину тарелки. Сложные углеводы (в том числе картофель) — четверть тарелки. А оставшуюся четверть — источники белка (рыба, мясо, фасоль, орехи, молочные продукты).

Ранее врачи раскрыли секреты эффективного похудения мужчин. По их словам, на диетах мужчины теряют в два раза больше веса, чем женщины.