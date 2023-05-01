Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:06, 1 мая 2023Забота о себе

Врачи раскрыли секреты эффективного похудения мужчин

The Sun: на диетах мужчины теряют в два раза больше жира, чем женщины

Фото: Monthira / Shutterstock. / Fotodom

Мужчины на диетах теряют в два раза больше жира, чем женщины, выяснили ученые из Эдинбургского университета. Сведения об этом приводит издание The Sun со ссылкой на издание eLife.

Ученые и врачи раскрыли секреты эффективного похудения мужчин. Оказалось, женский половой гормон эстроген затрудняет борьбу женщин с лишними килограммами при сокращении потребляемых калорий.

В течение четырехнедельного эксперимента, в котором приняли участие 42 человека, мужчины потеряли в среднем 16 процентов веса, а женщины — всего лишь 8 процентов

Во время эксперимента мужское ежедневное меню ограничивалось двумя тысячами килокалорий (вместо 2500), женское — 1500 килокалориями (вместо двух тысяч).

Помимо большей потери веса, мужчины также эффективно снижали уровень сахара в крови с помощью диеты. Однако такая тенденция наблюдалась только у молодых людей. Мужчины и женщины старше 45 лет худели одинаково.

«Мы думаем, что это связано с тем, что эстроген способствует накоплению жира для фертильности, потому что беременность требует много энергии», — прокомментировал автор исследования, профессор Уильям Коуторн.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Он добавил, что мужские тела способны поддерживать более высокую скорость метаболизма при любых условиях. Коуторн призвал не расстраиваться, если диета не дала ожидаемого результата, так как правильное питание в любом случае полезно для здоровья.

«Наше исследование впервые показало, что различия исчезают в старшем возрасте. Получается, что, если женщины не смогли избавиться от жира с помощью диеты в молодости, они могут добиться большего успеха, когда станут старше», — обнадежил напоследок Коуторн.

Ранее врачи предупредили о выпадении волос из-за нового метода быстрого похудения. Похудение на уколах для диабетиков может привести к выпадению волос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с поездом под Брянском
В ФСБ рассказали подробности подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
МВД Болгарии заявило о покушении на главного прокурора республики
В Германии заявили о возвращении части дипломатов из России
Врачи раскрыли секреты эффективного похудения мужчин
В Minecraft рухнул сервер после митинга у памятника Жириновскому
Компания жены Сунака получила финансовую поддержку от властей
ЦСКА впервые в истории остался без финала Единой лиги ВТБ
Россия заявила о беспрецедентной русофобии во Франции
Двое россиян пропали без вести на федеральной трассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.