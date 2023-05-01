The Sun: на диетах мужчины теряют в два раза больше жира, чем женщины

Мужчины на диетах теряют в два раза больше жира, чем женщины, выяснили ученые из Эдинбургского университета. Сведения об этом приводит издание The Sun со ссылкой на издание eLife.

Ученые и врачи раскрыли секреты эффективного похудения мужчин. Оказалось, женский половой гормон эстроген затрудняет борьбу женщин с лишними килограммами при сокращении потребляемых калорий.

В течение четырехнедельного эксперимента, в котором приняли участие 42 человека, мужчины потеряли в среднем 16 процентов веса, а женщины — всего лишь 8 процентов

Во время эксперимента мужское ежедневное меню ограничивалось двумя тысячами килокалорий (вместо 2500), женское — 1500 килокалориями (вместо двух тысяч).

Помимо большей потери веса, мужчины также эффективно снижали уровень сахара в крови с помощью диеты. Однако такая тенденция наблюдалась только у молодых людей. Мужчины и женщины старше 45 лет худели одинаково.

«Мы думаем, что это связано с тем, что эстроген способствует накоплению жира для фертильности, потому что беременность требует много энергии», — прокомментировал автор исследования, профессор Уильям Коуторн.

Он добавил, что мужские тела способны поддерживать более высокую скорость метаболизма при любых условиях. Коуторн призвал не расстраиваться, если диета не дала ожидаемого результата, так как правильное питание в любом случае полезно для здоровья.

«Наше исследование впервые показало, что различия исчезают в старшем возрасте. Получается, что, если женщины не смогли избавиться от жира с помощью диеты в молодости, они могут добиться большего успеха, когда станут старше», — обнадежил напоследок Коуторн.

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