Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:07, 26 мая 2023Силовые структуры

Стало известно о второй за день диверсии на железной дороге Петербурга

SHOT сообщил о второй за день диверсии на железной дороге Петербурга

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Стало известно о второй за день диверсии на железной дороге в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, еще одна диверсия произошла на станции Заневский Пост 1. Около шести утра злоумышленники облили оборудование в двух релейных шкафах горючей жидкостью и подожгли. В одном из шкафов сгорела вся аппаратура, при этом второй, как сообщается, успели потушить.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что шкафы перед поджогом не взламывали — кто-то заранее оставил их открытыми.

Инцидент произошел в 17 километрах от места диверсии, о которой сообщалось ранее 26 мая. Там злоумышленники около трех часов ночи также подожгли релейный шкаф. Это случилось на перегоне Боровая — Лигово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о второй за день диверсии на железной дороге Петербурга
Среди россиян разыграют уникальные призы
Александр Васильев оценил наряды Ольги Бузовой
Стало известно о новом предложении Месси от ПСЖ
Юлия Пересильд показала на видео процесс нанесения макияжа в космосе
140-метровое колесо обозрения с застрявшими людьми в Москве показали на видео
В Молдавии начался митинг против переименования Дня Победы
Уровень доверия россиян Путину составил 80 процентов
В Кремле прокомментировали намерения Шольца позвонить Путину
Российские банки подключились к китайскому аналогу SWIFT
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.