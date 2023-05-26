Стало известно о второй за день диверсии на железной дороге Петербурга

SHOT сообщил о второй за день диверсии на железной дороге Петербурга

Стало известно о второй за день диверсии на железной дороге в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, еще одна диверсия произошла на станции Заневский Пост 1. Около шести утра злоумышленники облили оборудование в двух релейных шкафах горючей жидкостью и подожгли. В одном из шкафов сгорела вся аппаратура, при этом второй, как сообщается, успели потушить.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что шкафы перед поджогом не взламывали — кто-то заранее оставил их открытыми.

Инцидент произошел в 17 километрах от места диверсии, о которой сообщалось ранее 26 мая. Там злоумышленники около трех часов ночи также подожгли релейный шкаф. Это случилось на перегоне Боровая — Лигово.