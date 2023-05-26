В Петербурге неизвестные устроили поджог на железной дороге

SHOT: диверсанты устроили поджог релейного шкафа на железной дороге в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестных диверсантов, которые устроили поджог. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, злоумышленники подожгли релейный шкаф на перегоне Боровая — Лигово. Дежурный по станции «Дачная» около трех часов дня заметил, что вентиляционные отверстия шкафов взломаны, а на оборудовании имеются следы гари. Прибывшие на место криминалисты обнаружили зажигалку, жидкость для розжига и подпаленную упаковку от зубной пасты.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Москве трое неизвестных подожгли релейный шкаф на железной дороге у станции Чухлинка.