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09:28, 26 мая 2023Силовые структуры

В Петербурге неизвестные устроили поджог на железной дороге

SHOT: диверсанты устроили поджог релейного шкафа на железной дороге в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестных диверсантов, которые устроили поджог. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, злоумышленники подожгли релейный шкаф на перегоне Боровая — Лигово. Дежурный по станции «Дачная» около трех часов дня заметил, что вентиляционные отверстия шкафов взломаны, а на оборудовании имеются следы гари. Прибывшие на место криминалисты обнаружили зажигалку, жидкость для розжига и подпаленную упаковку от зубной пасты.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Москве трое неизвестных подожгли релейный шкаф на железной дороге у станции Чухлинка.

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Владимир Седов
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