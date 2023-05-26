Трое неизвестных устроили поджог на железной дороге в Москве

В Москве трое неизвестных подожгли релейный шкаф на железной дороге у станции Чухлинка

В Москве на железной дороге трое неизвестных устроили поджог. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел ночью 26 мая рядом со станцией Чухлинка на улице Карачаровской. Очевидцы говорят, что трое мужчин, одетых в спецовки, с фонариками осматривали железнодорожные пути, а затем достали емкость с горючей жидкостью, облили релейный шкаф и подожгли.

Была вызвана пожарная бригада, которая потушила пламя за полчаса. Очевидцы, принявшие поджигателей сначала за работников железной дороги, указали, что они убежали в сторону Рязанского проспекта, уточняет Baza.

В настоящее время на месте работают следственные органы.