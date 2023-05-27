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04:45, 27 мая 2023Мир

Киссинджер назвал ошибкой стремление принять Украину в НАТО

Киссинджер заявил, что конфликт на Украине начался из-за стремления принять ее в НАТО

Фото: Ting Shen / Xinhua / Global Look Press

Стремление принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к украинскому конфликту, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Своим мнением он поделился в интервью американской газете Wall Street Journal.

«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне», — высказался политик.

При этом экс-госсекретарь США отметил, что Украина по итогам конфликта должна вступить в Североатлантический альянс. По словам Киссинджера, он был один, когда выступал против членства Украины в НАТО, и остался «почти один», когда выступил за ее принятие в блок.

В беседе с газетой Киссинджер также назвал одной из причин конфликта амбивалентность России по отношению к Европе. Он подчеркнул, что Россия долгое время оказывала значительное влияние на Европу, испытывая при этом двойственное отношение к ней. По мнению политика, Россия несколько столетий находилась «в плену собственной амбивалентности между восхищением и чувством неполноценности или опасности, исходящей из Европы».

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    Марина Совина
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