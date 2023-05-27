Киссинджер раскрыл еще одну причину конфликта на Украине

Киссинджер: конфликт на Украине был вызван амбивалентностью России по отношению к Европе

Россия долгое время оказывала значительное влияние на Европу, испытывая при этом двойственное отношение к ней. Это стало одной из причин конфликта на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal к своему столетию.

По мнению политика, Россия несколько столетий находилась «в плену собственной амбивалентности между восхищением и чувством неполноценности или опасности, исходящей из Европы».

«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне», — отметил Киссинджер.

При этом политик считает Украину самым вооруженным европейским государством на данный момент. Условия же окончания конфликта с Россией должны предусматривать возвращение Киеву утраченных территорий «за спорным исключением Крыма».

Ранее Киссинджер заявил, что Украину следует принять в НАТО из-за улучшенного национального вооружения и отсутствия у нее опытного руководства. Политик объяснил, что хотел бы принятия страны в Североатлантический альянс по двум причинам. В частности, по мнению Киссинджера, Россия больше не является конвенциональной угрозой.

В начале мая политик дал прогноз, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться к концу текущего года. По его мнению, в настоящее время украинский кризис приближается к переломному моменту.