Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:00, 27 мая 2023Мир

Киссинджер раскрыл еще одну причину конфликта на Украине

Киссинджер: конфликт на Украине был вызван амбивалентностью России по отношению к Европе
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Ting Shen / Xinhua / Global Look Press

Россия долгое время оказывала значительное влияние на Европу, испытывая при этом двойственное отношение к ней. Это стало одной из причин конфликта на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal к своему столетию.

По мнению политика, Россия несколько столетий находилась «в плену собственной амбивалентности между восхищением и чувством неполноценности или опасности, исходящей из Европы».

«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне», — отметил Киссинджер.

При этом политик считает Украину самым вооруженным европейским государством на данный момент. Условия же окончания конфликта с Россией должны предусматривать возвращение Киеву утраченных территорий «за спорным исключением Крыма».

Ранее Киссинджер заявил, что Украину следует принять в НАТО из-за улучшенного национального вооружения и отсутствия у нее опытного руководства. Политик объяснил, что хотел бы принятия страны в Североатлантический альянс по двум причинам. В частности, по мнению Киссинджера, Россия больше не является конвенциональной угрозой.

В начале мая политик дал прогноз, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться к концу текущего года. По его мнению, в настоящее время украинский кризис приближается к переломному моменту.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине признали полный контроль России над Артемовском
    Киссинджер рассказал о потерянных ориентирах ведущих стран мира
    Киссинджер предрек вооруженный конфликт между США и Китаем
    В России потребовали продлить условия параллельного импорта автозапчастей
    В МИД заявили об атаке Кремля Киевом без согласования с Западом
    Байден отреагировал на перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию
    Аналитик объяснил рост курса доллара
    Киссинджер раскрыл еще одну причину конфликта на Украине
    «Союз-2.1а» запустил первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»
    Доктор Мясников перечислил факторы риска развития рака кожи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.