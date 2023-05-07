Киссинджер обозначил сроки начала мирных переговоров по конфликту на Украине

Экс-госсекретарь США Киссинджер предрек начало мирных переговоров по Украине к концу года

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться к концу текущего года. Такой прогноз дал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в передаче CBS Sunday Morning.

По его словам, после предложенного Китаем мирного плана по Украине «все встанет на свои места». «Я думаю, что к концу года мы будем говорить о начале переговорного процесса», — заявил Киссинджер. Кроме того, он предположил, что в настоящее время украинский кризис приближается к переломному моменту.

Ранее экс-госсекретарь США заявил, что нейтральный статус Украины является путем к окончанию конфликта с российской стороной и установлению мира в регионе. Он отметил, что Москва не позволит Киеву присоединиться к НАТО, иначе границы альянса будут располагаться в 500 километрах от нее, что приведет к устранению стратегической глубины.