Стала известна сумма замороженных Евросоюзом активов россиян

В Евросоюзе заморозили более 24 миллиардов евро из активов 1473 россиян и 205 компаний

В Евросоюзе заморозили 24,1 миллиарда евро из активов россиян. Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

Всего под санкции попали 205 российских компаний и 1473 бизнесмена. С декабря 2022 года объем замороженных активов увеличился на 5,2 миллиарда рублей.

При этом, по мнению автора статьи, до сих пор есть препятствия для того, чтобы направить замороженные деньги на восстановление Украины. В частности, для этого нужно было бы изменить законодательство.

25 мая стало известно, что с начала боевых действий на Украине ЕС заблокировал активы российского Центробанка (ЦБ) на сумму более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов).