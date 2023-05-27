Генерал-майор рассказал об использовании квадроциклов в зоне спецоперации

Генерал-майор Тутрин рассказал об использовании ВС РФ квадроциклов в зоне спецоперации

Генерал-майор Тутрин рассказал об использовании Вооруженными силами России (ВС РФ) квадроциклов в зоне специальной военной операции на Украине. Его цитирует агентство Ura.ru.

Он отметил, что квадроциклы часто используют разведподразделения и спецназ. Также на них могут вывозить раненых.

«Квадроциклы особенно хороши в труднопроходимых местах, даже там, где может быть БТР или автомобиль застрянет, но они проскочат. Потому что они, во-первых, легкие, во-вторых, скоростные», — добавил генерал-майор.

По его словам, квадроциклы быстро передвигаются по пересеченной местности, при этом они неприхотливы в эксплуатации. Также их можно снабжать вооружением. Генерал-майор уточнил, что сейчас над этим вопросом работают российские изобретатели.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий с позывным Коммерс рассказал о десантниках на квадроциклах, которые подбивают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР).