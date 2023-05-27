Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 27 мая 2023Россия

Генерал-майор рассказал об использовании квадроциклов в зоне спецоперации

Генерал-майор Тутрин рассказал об использовании ВС РФ квадроциклов в зоне спецоперации

Фото: РИА Новости

Генерал-майор Тутрин рассказал об использовании Вооруженными силами России (ВС РФ) квадроциклов в зоне специальной военной операции на Украине. Его цитирует агентство Ura.ru.

Он отметил, что квадроциклы часто используют разведподразделения и спецназ. Также на них могут вывозить раненых.

«Квадроциклы особенно хороши в труднопроходимых местах, даже там, где может быть БТР или автомобиль застрянет, но они проскочат. Потому что они, во-первых, легкие, во-вторых, скоростные», — добавил генерал-майор.

По его словам, квадроциклы быстро передвигаются по пересеченной местности, при этом они неприхотливы в эксплуатации. Также их можно снабжать вооружением. Генерал-майор уточнил, что сейчас над этим вопросом работают российские изобретатели.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий с позывным Коммерс рассказал о десантниках на квадроциклах, которые подбивают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    39 бывших заключенных дезертировали с СВО в Ростовскую область. При побеге они убили сотрудника безопасности ЛНР
    Тарасова ответила раскритиковавшему ее депутату
    Премьер Грузии поддержал восстановление прямого авиасообщения с Россией
    Последствия смертельной массовой аварии в Подмосковье попали на видео
    Компания ispace объяснила причину жесткой посадки модуля Hakuto-R на Луну
    Греция назвала условие для одобрение нового пакета санкций ЕС против России
    В Запорожье заявили о возможной попытке захвата ЗАЭС Киевом
    Генерал-майор рассказал об использовании квадроциклов в зоне спецоперации
    Усеянная крупными тараканами московская улица попала на видео
    Экипаж раскрыл подробности украинской атаки на российский корабль в Черном море
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.